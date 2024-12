San Piero: la riapertura. Chiesa pronta per Natale: "Siamo stati fortunati, niente danni strutturali"

di Michele Bufalino

PISA

Da alcuni mesi la chiesa di San Piero a Grado è rimasta chiusa dopo essere stata colpita da un fulmine. Alle porte dell’inverno la storica basilica è tornata ad essere parzialmente riaperta e, nei giorni scorsi, si è anche tenuta la prima celebrazione domenicale. A fare il punto della situazione è Don Bryan Dal Canto, parroco di San Piero a Grado. Don Bryan, qual è la situazione della basilica?

"Posso dire con grande gioia che la chiesa è stata finalmente riaperta, seppur parzialmente. Celebriamo messa esclusivamente la domenica mentre, durante le giornate lavorative, la teniamo chiusa per i lavori". Quando si potrà parlare di riapertura totale?

"Non abbiamo ancora una stima riguardo alla conclusione dei lavori, forse saranno effettuati ulteriori controlli, ma è una conquista aver riaperto per le celebrazioni. Ancora però non sarà possibile, per un un po’ di tempo, effettuare le visite guidate".

Come avete vissuto questo periodo?

"Ci eravamo spostati alla tensostruttura del parco parrocchiale per dire messa, ma sono molto contento di poter tornare alle celebrazioni in basilica, tra l’altro con la stessa capienza di sempre".

Avete avuto aiuto anche da parte dei parrocchiani per quanto riguarda le spese?

"L’amore dei fedeli è sempre grandissimo e li ringraziamo, ma posso dire con grande soddisfazione anche che sarà tutto pagato da parte della soprintendenza. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziarli per tutto ciò che hanno fatto in questi mesi, per ciò che ancora faranno, per l’attenzione e la celerità con cui si sono interessati oltre ad aver coperto le spese per i lavori".

I danni erano importanti?

"Siamo stati fortunati perché non ci sono stati danni strutturali, è stata verificata la tenuta della struttura portante e la valutazione sul sistema dei parafulmini, con interventi mirati, ma grazie a una tecnica conservativa non è stato necessario intervenire a livello strutturale".

Un bel regalo di Natale per la parrocchia.

"Senza dubbio, sarà un Natale celebrato in chiesa e con tante iniziative".

Quali iniziative avete messo in piedi per le festività?

"Nei giorni scorsi abbiamo fatto il villaggio di Babbo Natale al padiglione polivalente Don Mario Stefanini con i mercatini, il trucca bimbi, laboratori e la fabbrica di Babbo Natale. Abbiamo proiettato anche Canto di Natale per i bambini. Domenica invece faremo un pranzo pro Presepe alle strutture del parco parrocchiale perché stiamo preparando il presepe vivente. Siamo contenti di poter festeggiare il Natale in parrocchia".