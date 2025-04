Notte bianca a scuola. In scena "Tecnica@mente"

Un istituto che si apre alla città, trasformando aule e laboratori in spazi di sperimentazione, cultura e partecipazlone. Sabato l’Iis "Da Vinci—Fascetti" di Pisa ha ospitato la prima edizione della Notte Bianca, “Tecnica@mente”, una giornata di eventi e attività che ha coinvolto studenti, famiglie, istituzioni e partner del territorio; un’occasione per far conoscere l’istituto e promuovere la cultura tecnica e professionale. L’apertura ufficiale è stata affidata al dirigente scolastico, prof. Federico Betti, affiancato dalla presidente del consiglio d’istituto Laura Bellucci. Presenti anche le autorità: il prof. Andrea Simonetti, dirgiente dell’Ambito Territoriale X di Pisa (USR Toscana), il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori ex studente dell’Istituto e il sindaco di Pisa Michele Conti, con gli assessori Buscemi, Scarpa e Pesciatini. Numerosi anche gli ospiti esterni: Agenzia Spaziale Europea, EGO European Gravitational Observatory, Inail Pisa, 4 o Nucleo Elicotteri Carabinieri, GAVS, Alfa Sud Club, Orange Team rLUG, e l’Unità Operativa di Virologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. I visitatori hanno potuto ammirare anche una mostra fotografica sulla storia della scuola e una selezione di opere in legno dell’artista Sasun Sargsyan. Un team organizzativo composto da Laura Bellucci, Silvia Leonildi, Barbara Gherardi (componente genitori), prof. Fabio Vasarelli, prof. Massimiliano Portosalvo, con il supporto amministrativo di Serenella Baroncini e personale Ata, oltre al sostegno di numerose realtà del territorio.