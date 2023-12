La campagna elettorale di Meloni (a spese di Draghi) Non capita spesso di sentire Giorgia Meloni attaccare il suo predecessore Mario Draghi. Per la verità, non capita affatto. Almeno fino a ieri l’altro, quando la presidente del Consiglio in aula alla Camera ha ironizzato sull’ex presidente della Bce parlando di politica estera. Povero Draghi, ridotto a uno che si fa i selfie con Scholz e Macron.