Violante Senesi brilla ancora. Medaglia d’oro al Trofeo Coni

Impresa di Violante Sanesi dell’Asd Taekwondo Attitude, che vince in terra siciliana la medaglia d’oro al Trofeo Coni. Per il secondo anno consecutivo l’atleta, classe 2013, ha partecipato alla manifestazione, una sorta di mini olimpiade giovanile, rivolta ai ragazzi dai 10 ai 14 anni di età. Per la cronaca lo scorso anno la giovane taekwondoka ottenne in Basilicata la medaglia d’argento. In Sicilia Violante ha passato il primo combattimento con estrema facilità. Un po’ più ostico il secondo combattimento: il talento di Pieve a Nievole trova un’atleta di livello e vince il primo round per pochi punti. Più sofferto il secondo round, durante il quale Violante prende due ammonizioni; per questo le vengono sottratti tre punti, che poco dopo recupera con gli interessi fino a vincere per distacco di 12 punti, aggiudicandosi così il primo posto sul podio nella categoria -37 kg classe kids. Violante ad oggi è cintura rosso-nera nella suddetta categoria ed è campionessa italiana in carica.

Il 2024 è stato un anno molto positivo per il Taekwondo Attitude e per Violante, che ha primeggiato in ogni competizione dai regionali, agli interregionali, ancora ai campionati italiani e ai campionati europei, che si sono svolti a giugno scorso nella stessa giornata. La taekwondoka ha chiuso l’anno agonistico alla grande, conquistando il trofeo Coni e centrando ben dodici ori consecutivi. "La tenacia e la tecnica di Violante – spiega l’allenatore Federico Della Felice, che al trofeo Coni guidava la rappresentativa toscana – è da attribuire all’impegno e alla costanza con cui svolge gli allenamenti, ma sicuramente incide molto la professionalità e la competenza degli allenatori che la seguono all’Attitude".

Luca Fabiani