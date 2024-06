Violante Sanesi è la stella dell’Open di Roma

Violante Sanesi, talento dell’Asd Taekwondo Attitude, è campionessa italiana ed europea. La giovane promessa, classe 2013, guidata dall’allenatore Federico Della Felice, riesce nell’impresa di salire sul gradino più alto del podio nella stessa giornata, prima in campo europeo agli ‘Open di Roma’ e poi al campionato italiano Kim e Liù, che si sono disputati al Foro Italico, richiamando nella capitale più di 1600 partecipanti. Violante Sanesi gareggia, per gli anni 2013-2014, nella categoria -36kg come cintura rosso nera, l’élite di questa disciplina. L’atleta di Monsummano Terme partecipa alla competizione internazionale ‘Open di Roma’ e, dopo due combattimenti con atlete di livello, si aggiudica l’oro e il titolo europeo. Dopo alcune ore scende di nuovo sul tatami nel campionato italiano. Qui Violante affronta tre avversarie, che riesce a superare grazie alla propria tecnica e tenacia, bissando così il titolo italiano già conquistato lo scorso anno.

Un risultato costruito nel tempo con tanta determinazione e spirito di sacrificio. "Due gare preparate da mesi – commenta soddisfatto l’allenatore Federico Della Felice – visto che la giovanissima atleta non voleva perdere l’occasione di confrontarsi in campo nazionale ed internazionale. Tutta la squadra ha partecipato a questa preparazione oltre a Violante, che nelle ultime settimane ha subito anche un infortunio alla caviglia, ma con caparbietà, dedizione e un ottimo lavoro del fisioterapista, è riuscita a recuperare e a portare a casa due preziose medaglie d’oro".

Una bella soddisfazione per l’Asd Taekwondo Attitude, che si conferma punto di riferimento nel taekwondo in provincia di Pistoia.

Luca Fabiani