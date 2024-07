Una cena per Maccioni. Solidarietà a tavola nel ricordo del mito Sirio

Torna il party in onore del grande Sirio Maccioni. Una cena all’insegna del ricordo del grande chef montecatinese (fondatore del ristorante Le Cirque di New York e di un’altra decina di locali sparsi in tutto il mondo, scomparso nel 2020), con parte del ricavato che sarà devoluto in beneficenza al canile Hermada, struttura di rifugio per animali punto di riferimento di Montecatini. È quanto andrà in scena giovedì 25 luglio al ristorante Gioviale di via San Francesco d’Assisi.

È stata la stessa famiglia Maccioni a scegliere la location, in quanto lo chef del locale – situato nella dependance di uno degli alberghi più longevi della città, l’Hotel Biondi di viale 4 Novembre (Giovanni Biondi è tra l’altro presidente dell’organizzazione di albergatori Assohotel Confesercenti Montecatini) – è Alessandro Giuntoli, che per ben otto anni si è fatto le ossa proprio a New York, alla corte del grande Sirio, prima di tornare in Valdinievole e gestire (con la moglie Mirella Pieri) prima il Wow di Montecatini Alto e poi, dalla sua apertura avvenuta nel novembre del 2018, il Gioviale.

A contattare Giuntoli è stato proprio il figlio di Sirio, Mauro Maccioni, che ha organizzato la serata dove sarà possibile cenare con un menu di pesce oppure uno di terra. I vini saranno offerti da Paolo Panerai (a sua volta un grande amico di Sirio) della cantina vinicola Rocca di Frassinello.

Maccioni, classe 1932, aveva lasciato Montecatini da giovane per cercare fortuna all’estero, prima a Parigi (seguendo il mito di Yves Montand, altro grande personaggio della Valdinievole), poi ad Amburgo e, negli anni ’50, negli Stati Uniti. Da ’Le Cirque’ (aperto nel 1974), sono passati quasi tutti i presidenti degli Stati Uniti (da Nixon a Carter, da Reagan fino alla famiglia Clinton e a un non ancora eletto Trump) e tanti personaggi della politica e dello spettacolo. Nota la sua amicizia con Robert De Niro, Woody Allen e altri vip che bel tempo sono stati suoi ospiti a Montecatini. Per info e prenotazioni sulla cena che ricorderà il grande Sirio Maccioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0572091059 e 348328834.

Giovanna La Porta