Strisce pedonali anti-velocità in viale Simoncini: c’è la mozione

"Anche in seguito a diverse segnalazioni di cittadini e all’attenzione sul tema in particolare di Francesco Bentivegna che ci ha proposto di portare questo atto, il gruppo Lega Montecatini Terme ha presentato una mozione per far installare un passaggio pedonale rialzato in viale Simoncini, all’altezza del Bar Biberon, per ridurre il fenomeno dell’eccessiva velocità dei veicoli in quel tratto di strada". L’annuncio arriva dai consiglieri di minoranza Luca Baroncini e Karim Toncelli, esponenti del Carroccio del consiglio comunale termale.

La proposta ha lo scopo di sensibilizzare l’amministrazione sulla sicurezza per l’attraversamento dei pedoni in un’arteria stradale importante in città. "Ringraziamo Bentivegna per essere stato propositivo e per l’attenzione alla città – dice Baroncini –. Io e il capogruppo Toncelli abbiamo subito condiviso la richiesta protocollando questa mozione".

Da. B.