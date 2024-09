Settantenne minaccia di morte la compagna e aggredisce i poliziotti: arrestato

Montecatini (Pistoia), 30 settembre 2024 – Un settantenne è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento a beni dello Stato, e denunciato per maltrattamenti in famiglia: prima ha minacciato di morte la compagna che lo vuole lasciare e verso la quale ha avuto comportamenti violenti e aggressivi, poi si scaglia contro i poliziotti che cercano di riportarlo alla calma e infine danneggia sportello e vetro posteriore dell'auto di servizio che lo stava portando in commissariato. È successo a Montecatini (Pistoia). L'uomo, straniero, secondo quanto riferito dalla questura in una nota, non avrebbe accettato la decisione della compagna di volersi separare.

Una volante è intervenuta nell'abitazione della coppia in quanto per strada stavano volando vari oggetti e ha trovato l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, in stato di forte alterazione, tanto che ha prima ha minacciato di tagliarsi la gola con un vetro e poi se l'è presa coi poliziotti, che hanno faticato non poco per farlo salire nell'auto. Il tribunale di Pistoia, nel convalidare l'arresto, ha disposto nei confronti dell'uomo anche la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Montecatini.