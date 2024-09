Pistoiese Inizia la corsa per la promozione

Il giorno dell’esordio in campionato è finalmente arrivato. Alle 15 di questo pomeriggio, allo stadio Pavesi di Fiorenzuola, la Pistoiese debutterà nel Girone D di Serie D contro i rossoneri. Cominciare col piede giusto sarà fondamentale per dare fin da subito un segnale a tutte le avversarie. Lo sa bene l’allenatore Domenico Giacomarro, che in conferenza stampa non ha nascosto la grande voglia di scendere in campo per dare il massimo: "Finalmente si inizia – ha detto il tecnico arancione –, non vedevamo l’ora di cominciare questo campionato. Non sarà un inizio facile ma c’è veramente tanto entusiasmo e sono convinto che grazie a questo riusciremo a superare anche i piccoli problemi che incontreremo sul nostro cammino".

La Pistoiese è chiamata al riscatto dopo la deludente prova di Coppa Italia contro il San Donato Tavarnelle. Coi gialloblu la squadra era apparsa in ritardo di condizione, aspetto che però non preoccupa troppo Giacomarro. "Domenica scorsa non abbiamo giocato un buon match – ha confermato – ma sfido chiunque ad essere al 100% della forma ad inizio settembre. Dovremo fare qualcosa in più, sia sul piano della personalità che della qualità, ma non siamo gli unici ad accusare i carichi di lavoro. È altrettanto vero però che è necessario sopperire a queste lacune con fame, voglia e grinta di azzannare la partita fin dal primo minuto di gioco".

Il tecnico della Pistoiese ha poi parlato del gruppo e di alcuni singoli, in particolare l’ultimo arrivato Pinzauti e i due portieri. "Ho a disposizione una rosa importante, in preparazione per fortuna siamo incappati solamente in qualche piccolo acciacco e non in problemi seri (tranne Morra, ndr). Ogni settimana dovrò fare delle scelte ed escludere qualcuno, ma i ragazzi sono intelligenti e sanno cosa significa trovarsi con una competizione interna così elevata. Pinzauti sarà disponibile solo a fine mese, avendo giocato una partita ufficiale con il Lecco devono trascorrere alcuni tempi tecnici. I due portieri 2006? Ho la massima fiducia in entrambi. La scelta mia e della società è stata questa fin dall’inizio, per avere la possibilità di schierare una difesa di soli over che possano aiutare l’estremo difensore a subire pochi tiri a partita. Sia Lagonigro che Cecchini hanno militato in settori giovanili importanti e giorno dopo giorno vedo dei passi avanti da parte loro".

Michele Flori