Piattelli: "Non disponibile per un impegno politico. Sarò spettatore"

"Mentre ringrazio chi eventualmente avesse pensato a me come possibile candidato, devo assolutamente smentire una mia disponibilità ad un impegno diretto in politica, a qualunque livello", così parla Luca Piattelli, presidente di Conflavoro e titolare di una salone di bellezza a Chiesina Uzzanese. Lo stilista era stato accostato alla lista Montecatini al centro di Alberto Lapenna.

"La politica è un aspetto determinante della nostra vita quotidiana - prosegue Piattelli -, ma per quanto mi riguarda, non sono nelle condizioni di prendere nemmeno in considerazione l’ipotesi di partecipare a una competizione elettorale, né a Montecatini, né altrove. Il mio impegno nella HairLobby di Conflavoro mi assorbe molto, insieme all’attività nel mio atelier di Chiesina Uzzanese e a quelle collaterali collegate alla bellezza e al benessere che occupano totalmente i miei pensieri e le mie energie. Seguirò quello che accade in politica, ma da semplice, interessato, spettatore".