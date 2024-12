Per Natale doniamo la solidarietà. Auguri e musica per i nonni in Rsa

Come è tradizione da diversi anni, una rappresentanza della comunità di Lamporecchio si è recata nella residenza per anziani e all’hospice di Spicchio La Limonaia per fare gli auguri di buon Natale sia agli ospiti che agli operatori della due strutture. Sono intervenuti il sindaco di Lamporecchio Anna Trassi, l’assessore Simone Meozzi, il direttore della Casa della Salute della Valdinievole Stefano Lomi, il presidente della comunità solidale di Lamporecchio Mara Fadanelli e il presidente Arnaldo Pieri dell’Asvalt di Montecatini Terme. Erano presenti anche numerosi volontari ed i famigliari dei degenti. La visita è stata accompagnata e allietata dalla musica, suonata dalla Banda Musicale Giacomo Puccini, diretta nell’occasione da Francesca Gheri. Il presidente della Banda Puccini Luca Giorgi ha rivolto un breve saluto, ribadendo che in certe iniziative la sua associazione sarà sempre presente e attiva. Sia alla Rsa che all’hospice l’accoglienza è stata gradita. Lo stare insieme è un momento di forte condivisione e di solidarietà da vivere in un periodo particolare come sono le feste di Natale. La serata è iniziata con il saluto di Sabrina Pientini, direttrice Hospice e delle cure palliative delle province di Pistoia e Prato, del Infermiere Coordinatore Pina Piccolo. Poi, con brevi saluti, hanno parlato Anna Tassi, Stefano Lomi, Simona Meozzi, Arnaldo Pieri, Mara Fadanelli. Tutti hanno ribadito l’importanza che riveste nella comunità sanitaria, una struttura come l’hospice La Limonaia, dedicando anche parole di elogio ai professionisti che ci lavorano. L’iniziata si è conclusa con un ricco rinfresco, il saluto di Babbo Natale e la rituale foto di gruppo.

Massimo Mancini