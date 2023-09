"Passo dopo passo a Lamporecchio: festa e solidarietà" Quattrocento persone hanno partecipato alla quarta edizione della manifestazione "Passo dopo passo 2023", una camminata ludico-motoria per raccogliere fondi per l'acquisto di un'ambulanza per la Croce Verde di Lamporecchio. Un'iniziativa che ha unito sport, divertimento e beneficenza.