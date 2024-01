Oltre 130 amanti delle due ruote al ’Moto Day’ della Jk Racing

Si è svolta nei giorni scorsi a Castel Martini 6ª edizione del Moto Day, evento dedicato al fuoristrada motociclistico focalizzata sulla passione per il Motocross, l’Enduro e il Motorally organizzato dalla Jk Racing di Pieve a Nievole. Nonostante il tempo ballerino, l’area destinata alle moto si è riempita rapidamente, accogliendo oltre 130 motociclisti, tra cui molti specialisti della regione. Sul terreno della fattoria Poggio Banchieri sono stati allestiti due percorsi, uno per i Minienduristi e le Moto d’Epoca e l’altro per le moto da Enduro e da Motocross, entrambi con uno sviluppo di circa due chilometri. I partecipanti hanno dato libero sfogo alla loro passione, divertendosi con derapate e accelerazioni sul circuito ampio, costantemente monitorato dagli organizzatori per garantire la sicurezza. L’evento ha attirato un nutrito pubblico, dimostrando come sempre l’apprezzamento per questa iniziativa motoristica che raccoglie sempre molti consensi tra gli appassionati. L’organizzatore Riccardo Boschi ha ringraziato l’amministrazione di Larciano per aver concesso l’opportunità di realizzare questa giornata, sottolineando l’importanza dell’evento per i motociclisti di tutte le età ed enfatizzando il clima di allegria e passione vissuto durante la giornata, ringraziando i partecipanti, gli spettatori, gli sponsor e tutti i collaboratori.