Odissea piscina comunale Gabbrielleschi in campo: "Non chiudete la struttura"

I protagonisti del nuoto a livello nazionale si mobilitano per scongiurare la chiusura della piscina comunale di Montecatini. Giulia Gabrielleschi, 28 anni, atleta delle Fiamme Oro, cresciuta nei Nuotatori Pistoiesi, protagonista alle ultime Olimpiadi di Parigi con il sesto posto alla dieci chilometri disputata nella Senna, lancia un appello dove invita la gente a darsi da fare affinché l’impianto rimanga in funzione. La vincitrice di cinque medaglie si campionati mondiali del 2019 e del 2024, due di argento e tre di bronzo, ricorda con gratitudine l’ospitalità offerta dal Centro Nuoto a numerosi atleti e società, rimasti privi degli impianti di riferimento durante la pandemia. Un suo videomessaggio è apparso sul profilo Facebook della cooperativa che gestisce la piscina. "Mi è appena arrivata la notizia di una possibile chiusura della piscina comunale di Montecatini – sottolinea la nuotatrice con aria preoccupata. Spero che tanti, come me, si uniscano all’appello per trovare una soluzione alternativa. Questa piscina, per la mia e altre società, è stata un punto di riferimento importante, quando nuotare nelle nostre strutture non era possibile". Altri nomi di primo piano del nuoto nazionale, nelle prossime ore, dovrebbero fare i loro appelli video per scongiurare la mancata ripresa dell’attività della struttura, che porterebbe alla chiusura per un tempo indefinito. Nel frattempo, un altro appello video, sempre sul profilo Facebook del Centro Nuoto, è stato lanciato da Gino Alessandro, campione italiano dei 50 rana, categoria M65. "Mio padre Giusfredo – spiega – insieme a Spartaco Bottai, negli anni Ottanta riuscì a far costruire questa struttura, una delle piscine più splendide della Toscana. È veramente un peccato che si arrivi a questa soluzione disdicevole. Credo che occorra molto coraggio per trovare un modo per andare avanti, anche perché, lo dico soprattutto per i non addetti ai lavori, la piscina chiusa si autodistrugge. Va trovata a tutti i costi una suzione". Il profilo Facebook del Centro Nuoto Montecatini è ormai invaso dai commenti e dagli appelli dei numerosi frequentatori della struttura, giovani e meno giovani, legati da un profondo affetto nei confronti dell’impianto. Tutti chiedono a gran voce che la piscina comunale prosegua la sua ormai ultra quarantennale attività. Tra poche settimane, all’inizio di settembre, i tecnici incaricati dal Comune dovranno valutare se sia possibile o meno consentire l’aperura della parte invernale dell’impianto. Il Centro Nuoto Montecatini ha già dichiarato che, in caso negativo, non sarà possibile proseguire il servizio.

Daniele Bernardini