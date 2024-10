"Nessun taglio al trasporto degli studenti con disabilità"

"Stupore ha suscitato quanto asserito dal consigliere di minoranza Edoardo Fanucci. Nessun taglio è stato operato al trasporto per bambini con disabilità". Inizia così la risposta dell’amministrazione all’esponente dell’opposizione. "Ritornando ai freddi numeri – prosegue – come scritto dal consigliere, abbiamo verificato che, negli anni elettorali, tra un’amministrazione e l’altra, la copertura finanziaria per preziosi servizi quali il trasporto bambini con disabilità, social housing, centro anziani e assistenza domiciliare leggera, è sempre stata insufficiente rispetto agli anni precedenti. Nello specifico, l’ultima amministrazione Bellandi, nel 2018 ha stanziato, a favore di questi servizi, 95.500 euro e per il 2019, anno delle elezioni amministrative, ne ha stanziati 47.750 fino al 30 giugno 2019. In relazione poi alla riduzione a 70mila euro da parte dell’amministrazione Baroncini, è opportuno precisare che le progettualità furono riviste e razionalizzate, prevedendo quattro servizi anziché i sei originari dell’amministrazione Bellandi. Questa amministrazione, non appena insediata, è riuscita a reperire risorse per garantire i due servizi fino al 31 dicembre 2024 e si è contestualmente adoperata per cercare risorse anche nei due esercizi del bilancio pluriennale 2025 e 2026, al fine di stipulare convenzioni almeno biennali, prevedendo aumenti almeno del 30-40% rispetto al 2023".

L’amministrazione "si è fin da subito proposta l’obiettivo che il bilancio pluriennale riguardante tali servizi, poiché considerati necessari, essenziali e fondamentali, sarà garantito fino alla fine dell’anno finanziario (dicembre 2029) e non della nostra amministrazione (giugno-settembre 2029) in modo da dare la dovuta continuità"