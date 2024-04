Lutto a Pescia, è morto Florio Giagnoni. “La sua vita dedicata al volontariato”

Pescia (Pistoia), 14 aprile 2024 – Grave lutto a Pescia: questa mattina, 14 aprile, è morto Florio Giagnoni all’età di 76 anni. Punto di riferimento per l’intera comunità che ha guidato per 18 anni la Pubblica Assistenza Pescia, fino al 2020, della quale ora era stato nominato presidente onorario.

“L' Associazione Pubblica Assistenza di Pescia, con profondo dolore e commozione, annuncia che questa mattina ci ha lasciato il nostro carissimo presidente onorario Florio Giagnoni che, con impegno e dedizione, ha dedicato gran parte della sua vita al nostro sodalizio. Il Consiglio, la Squadra volontaria e i soci si uniscono nel cordoglio al dolore della famiglia”, si legge sulla pagina Facebook dell’associazione.

Paolo Baldini, residente Pubblica Assistenza Pescia, ricorda: "Florio è stato per decenni uno dei simboli della nostra associazione. Con il suo impegno e il suo amore ha scalato tutta l''associazione, passando da essere un semplice volontario a sedere nel consiglio, fino alla presidenza per 16 anni. La Pubblica Assistenza è stata la sua vita, un pensiero fisso anche quando si trovava in ospedale. Quando ha lasciato da presidente, gli abbiamo dato una meritatissima presidenza onoraria perché uno come Florio non poteva stare lontano dalla Pubblica. Si è sempre prodigato per dare consigli, per trovare soluzioni. Una persona gentile ma decisa, apprezzata da tutti. La Pubblica Assistenza di Pescia con tutti i suoi volontari farà in modo che la sua figura non venga mai dimenticata e che il suo esempio di servizio sia portato avanti nel tempo".

I funerali si terranno martedì, 16 aprile, alle 16 nella Chiesa di S.Michele Arcangelo a Pescia.