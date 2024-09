Montecatini sul campo dell’Urbino Taccola

Promozione al via con grandi aspettative per le cinque squadre della Provincia di Pistoia raggruppate nel girone A. Casalguidi, Intercomunale Monsummano, Lampo Meridien, Larcianese e Valdinievole Montecatini scattano domani alle 15.30 nella prima giornata.

Doppia trasferta per le due squadre del Montalbano. La Larcianese sarà ospite del Firenze Ovest. Subito una gara incerta contro una quotata formazione. Nella Larcianese saranno assenti per infortunio Ferraro e Vallesi. Potrebbe esserci il nuovo acquisto Vincenzo Iaquinandi, attaccante classe 1995 che nell’ultima stagione ha militato proprio nel Firenze Ovest. Trasferta anche per il Lampo Meridien. Giocherà sul difficile campo di Pietrasanta. Dovrebbe scendere in campo la stessa formazione che ha iniziato il derby di coppa Italia contro la Larcianese. A proposito di Coppa Italia il prossimo turno è in programma il 18 settembre dove vedrà il Lampo Meridien giocare ai Giardinetti contro il Marginone 2000.

Parte invece dalle terme di Uliveto del Valdinievole Montecatini. Rinfrancato dal buon esordio in Coppa Italia contro l’Intercomunale Monsummano, la squadra di mister Pellegrini vorrebbe bissare il via anche nel torneo che termina il 6 aprile 2025. Il primo match è sul campo dell’Urbino Taccola che non ha terminato il primo turno di Coppa a causa di un malore del direttore di gara Bianchi di Lucca quando il risultato era sull’1-0 per il San Giuliano grazie al gol di Gremigni. Pellegrini dovrebbe avere tutti gli uomini a disposizione con il solo dubbio di Ghimenti per la botta subita nel derby di Coppa. "L’Urbino Taccola è una buona squadra – afferma il tecnico dei termali – ma questo è e sarà il campionato fino in fondo, un campionato equilibrato. L’importante è stare bene e proseguire senza infortuni. I ragazzi stanno crescendo, anche se ci vorrà ancora del tempo per portare i novanta minuti nelle gambe, ma vale per tutti, sicuramente anche per i nostri avversari.

Partono in casa invece Casalguidi e Intercomunale Monsummano. La squadra allenata da mister Benesperi fa il suo esordio stagionale affrontando al Brizzi di Margine Coperta il neo-promosso San Giuliano. C’è tanto attesa tra i tifosi gialloblu che sperano di rivivere le emozioni provate nella passata stagione, quando il Casalguidi è arrivato a giocarsela alla pari con tutte le formazioni del girone A e ad approdare anche ai playoff, persi poi contro la Real Cerretese. Gli amaranto invece tornano in campo dopo la brutta sconfitta per 3-0 subita nel derby di Coppa Italia contro il Valdinievole Montecatini. Allo Strulli arriva il Marginone 2000, anch’esso neopromosso: Fanucchi ed i suoi ragazzi vorranno di sicuro riscattarsi, per partire così col piede giusto in campionato.

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini