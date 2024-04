Monsummano in anticipo. Sfida al San Marco Avenza

La marcia del girone A di Promozione riprende oggi (ore 15.30) con l’anticipo della trentesima giornata fra Intercomunale Monsummano e San Marco Avenza. Manca un solo punto agli amaranto per conquistare in maniera matematica la salvezza, ormai virtualmente nelle mani degli uomini allenati da Matteoni. L’Intercomunale però punta deciso alla vittoria che nel girone di ritorno purtroppo è arrivata solo due volte.

Le altre tre squadre valdinievoline e del Pistoiese invece giocheranno domani. Iniziamo dal Casalguidi che al Nuovo Barni incrocia il Viaccia. Match ricco di significati importanti per i gialloblù quarti in classifica. Vincendo la gara contro la formazione pratese, i ragazzi guidati da Benesperi farebbero un ulteriore passo in avanti verso la conquista dei playoff.

Punta a entrare nei playoff anche la Larcianese, a -4 dal quinto posto occupato dalla Lunigiana Pontremolese. Dopo il pareggio a reti bianche nel recupero a Pieve Fosciana prima della sosta pasquale, la formazione di Cerasa gioca ancora in trasferta, questa volta al Neto di Calenzano contro il Settimallo. La gara di andata si chiuse con un rotondo 4-0 in favore della squadra viola. In classifica il Settimello occupa la quartultima posizione e nell’ultima giornata di campionato aveva riposato. Mister Cerasa avrà la rosa a completa disposizione, escluso ovviamente il centrocampista Gianmarco Sarti la cui stagione è finita anzitempo per la rottura del legamento del ginocchio. Rientrerà anche il difensore Alvin Sheta assente nella gara di Pieve Fosciana. Ricordiamo che nel prossimo turno poi la Larcianese osserverà il turno di riposo.

Chiusura con la Lampo Meridien, attesa dalla difficilissima trasferta di Viareggio. Turno sulla carta difficile, contro la capolista del girone A. Per la formazione allenata da mister Magrini sarebbe importante conquistare un risultato positivo, per mantenere vivo il sogno playoff, al momento molto complicato. Per quanto riguarda la formazione, finalmente dopo tanto tempo Magrini avrà tutta la rosa a disposizione.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini