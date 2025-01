Malore improvviso in banca, soccorsi inutili

Quando sono arrivati i soccorritori, ormai non c’era più niente da fare: inutile ogni tentativo di rianimazione, il cuore di Roberto Sodini, 78 anni, si era fermato per sempre. Era molto conosciuto in città: per anni, insieme al socio e amico Nello Giuntini, aveva gestito il negozio di barbiere a pochi passi dalla sede della banca. Una barberia che era un punto d’incontro, uno spazio dove incontrarsi, chiacchierare, leggere il giornale. Da tempo soffriva di cuore. E giovedì mattina, pochi minuti dopo le dieci, il malore fatale.

Era entrato nella sede di piazza Mazzini della Banca di Pescia e Cascina, come sempre con il sorriso, fermandosi a salutare gli impiegati presenti, prima di affacciarsi nell’ufficio del direttore della filiale. Improvvisamente, il mancamento. in pochi attimi i volontari della vicina Misericordia sono arrivati sul posto, ma non è servito a niente. Roberto lascia la moglie Manuela Agati e il figlio Riccardo; oggi la salma sarà esposta nella cappellina dell’ospedale, le esequie sono in programma domani, alle 14.30.