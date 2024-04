L’organico del commissariato: "Polizia, mancano sette agenti"

"Il commissariato ha bisogno di almeno sette persone in più. In questo momento, tra agenti, sovrintendenti e ispettori siamo 38, ma il raddoppio dello sportello per l’emergenza passaporti ci penalizza". Antonio Rovito, segretario provinciale del sindacato della polizia di Stato Coisp, fa il punto sull’organico in servizio in città e mette in evidenza le necessità piu’impellenti. "Con sette operatori in più – sottolinea – saremmo in grado di coprire tutti i turni di volante della giornata e questo sarebbe senza dubbio un passo avanti importante".

Matteo Salvini, ministro della infrastrutture, sabato scorso è venuto in città per partecipare all’assemblea regionale degli eletti della Lega. A margine dell’iniziativa politica, l’esponente dell’esecutivo ha detto che in queste settimane ha incontrato più volte il ministro degli Interni Matteo Piantedosi per fare il punto sui recenti problemi di sicurezza avvenuti in città. "A Montecatini ci saranno più divise" ha promesso, riferendosi alle necessità legate agli organici della polizia di Stato e dei carabinieri. Il problema più sentito resta sempre all’importante investimento del Comune per la ristrutturazione della ex casa di riposo, divenuta il nuovo commissariato. L’amministrazione di Giuseppe Bellandi ha investito circa un milione e 700mila euro per questa operazione, con la speranza che venisse elevato a sede di primo dirigente e arrivassero circa 17 agenti in più per fare fronte ad alcuni problemi legati alla sicurezza. Il ritrovamento del cadavere di un giovane egiziano nelle stanze dell’ex Hotel Impero, assassinato da uno sconosciuto, e l’incendio al locale ’Principe’, all’interno dello storico complesso del Kursaal, hanno creato forte preoccupazione tra i cittadini e i turisti. Un concreto rinforzo di organico del commissariato permetterebbe di svolgere un’attività ancor più efficace, senza dubbio in termini di prevenzione. Tutti elogiano il lavoro di polizia di Stato e carabinieri, ma l’esigenza di vedere più divise a Montecatini viene vista come non più rinviabile. La città, tra l’altro, è di frequente oggetto di controlli straordinari, anche nelle ore notturne, anche da parte degli uomini del Reparto prevenzione crimine della polizia di Stato.

La necessità di avere un commissariato diretto da un primo dirigente è avvertita in città. Senza dimenticare che, oltre a polizia di Stato e carabinieri, a Montecatini opera anche una Compagnia della guardia di finanza, impegnati in compiti di alta specializzazione.

Daniele Bernardini