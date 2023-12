Le ’eccellenze’ celebrate al circolo Arci

Domenica scorsa, al circolo Arci ’Giusfredi’ di Massa e Cozzile,

ha avuto luogo con grande partecipazione l’evento “Terra di Eccellenze” organizzato dall’associazione politico-culturale “Viva Massa e Cozzile”. Matteo Brizzi, consigliere comunale, esprime la sua soddisfazione per il secondo evento dell’associazione politica-culturale, "laddove per politica s’intende la valorizzazione di una comunità e delle sue eccellenze". In questa occasione l’attenzione è stata rivolta alle eccellenze gastronomiche del territorio grazie al lavoro degli organizzatori dell’evento: Vittorio Sgobba, Martina Zucconi, Omar, Hussain, Matteo Lucchesi, Lorenzo Iacomelli e tutti gli altri componenti di “Viva Massa e Cozzile”.

Grande soddisfazione nelle parole di Sgobba: "Ringrazio in primis gli imprenditori del nostro territorio che ci hanno fornito i loro prodotti, ma sopratutto che ci hanno dato fiducia". Un ringraziamento va tutte le aziende coinvolte nell’evento: panificio Temperani (pane toscano e schiacciata), Azienda Agricola Famiglia Wiesmann/Marchi (miele e confetture), Frantoio di Croci (olio, crema di olive, oli aromatizzati, creme corpo all’olio), Torrefazione Chelotti (caffè artiginale), Azienda Agricola Fratelli Lenzi (formaggi e prodotti caseari), Panificio Vannini (schiacciata e pane), Azienda agricola Familiare Giannini (miele,confetture, salumi).

Zucconi, co-organizzatrice, sottolinea infine l’importanza della partecipazione attiva della comunità comunale "che ha reso l’evento un momento straordinario di connessione e celebrazione delle radici locali".