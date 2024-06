L’Anchione si aggiudica il ’Torneo dei rioni 2024’

L’Anchione vince l’edizione 2024 del ’Torneo dei Rioni’ di Ponte Buggianese. Nella finale giocata mercoledì sera alo stadio Pertini, la formazione allenata da Pietro Banditori ha superato 2-0 il Rione Centro-Nord. Hanno deciso il match, arbitrato dalla terna Torbika, Mari e Pepe, le reti segnate da De Biase e Candeloro. Non è stato assegnato solo il trofeo alla squadra vincitrice del palio calcistico pontigiano. Tanti riconoscimenti infatti sono andati ai protagonisti di questa edizione. Come miglior giocatore è stato premiato Antonio Di Biase. Andrea Guarisa è stato il capocannoniere di quest’anno. Massimo Sorini è stato nominato miglior portiere, mentre il premio fair play è andato al rione Centro-Nord. "E’ stata una bella edizione – ha detto il sindaco di Ponte Buggianese, Nicola Tesi, anche molto partecipata. Vedere la tribuna piena dello stadio Pertini tutte le sere è stato veramente emozionante. Voglio ringraziare l’assessore allo Sport Fulvio Rosellini ed il vicepresidente del Ponte 2000 Franco Battaglini". Sempre Tesi ha aggiunto: "Il torneo è tornato a Ponte Buggianese dopo sette anni. Sono sicuro che i rioni, assieme all’Assessore ed alle società organizzatrici, stiano già iniziando a lavorare per l’edizione 2025".

Simone Lo Iacono