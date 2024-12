La T Gema e Fabo: bagarre Coppa

Nel gran premio che mette in palio un posto nelle Final Four di Coppa Italia di Serie B Nazionale, dietro alla capolista incontrastata Liofilchem Roseto, Montecatini ora è in testa, quando mancano tre giri (leggasi tre turni di regular season) alla bandiera a scacchi. Le vittorie casalinghe di Fabo contro Sant’Antimo e de La T Gema contro Ravenna, molto più sofferta del previsto, valgono oro, soprattutto alla luce dei capitomboli di quasi tutte le altre pretendenti alla seconda piazza del girone B, ora occupata proprio dai leoni termali in coabitazione con i cugini (dietro però per scontri diretti): la Luiss Roma, che dopo il successo contro Toscano e soci sembrava quella più accreditata, è caduta a Fabriano, la Virtus Roma non è riuscita a infliggere la prima sconfitta ad una Roseto rimaneggiata mentre clamoroso è il rovescio di Ruvo di Puglia nel derby pugliese sul parquet di San Severo.

L’unica a vincere è stata la Pielle Livorno (74-66 su Jesi), che rientra dunque in corsa per un posto al sole e che fra tutte le squadre coinvolte nella bagarre è quella che forse ha il calendario migliore: d’accordo, l’ultima di andata contro Roseto è proibitiva anche se al PalaMacchia, ma i prossimi due impegni contro Cassino e Latina sono più che abbordabili.

Sembravano fuori dai giochi anche gli attuali detentori del trofeo, ma con i successi a Ravenna e contro la PSA gli Herons si sono rifatti sotto e potrebbero addirittura mettere il naso avanti a tutte se sabato dovessero fare il blitz nel delicatissimo impegno a Roma contro la Luiss, peraltro nel palazzetto che a marzo li vide consacrarsi campioni: le ultime due giornate non saranno delle scampagnate, ma se Natali e compagni ritrovassero lo smalto dei giorni migliori quelle contro Rieti e la rivelazione Chieti sarebbero comunque sfide alla portata. Leggermente più ostico sulla carta il cammino de La T Gema, attesa domenica da un impegno durissimo sul parquet della Ristopro Fabriano, fatale per tante big del campionato, al quale seguiranno il derby con Piombino in casa e l’insidiosa trasferta di Sant’Antimo.

La settimana appena iniziata ad ogni modo sarà determinante nella corsa al secondo pass per le final four: a precedere il turno di campionato ci sarà infatti domani sera il recupero del derby di Roma fra Luiss e Virtus, entrambe pienamente coinvolte nel discorso qualificazione alla kermesse tricolore. Il dilemma per le due termali è servito: per chi fare il tifo?

Filippo Palazzoni