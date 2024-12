La mostra dell’Emporio solidale. Raccolta e donazione di alimenti nelle locandine degli studenti

All’inaugurazione della mostra allestita nel negozio Coop delle locandine realizzate dagli studenti del liceo artistico Berlinghieri per promuovere la raccolta alimentare organizzata dall’Emporio Solidale lo scorso aprile erano presenti tutti i promotori dell’iniziativa: il sindaco Riccardo Franchi, l’assessore al sociale Cristiana Inglese, rappresentanti di Caritas, Croce Rossa, Pubblica Assistenza e Corpo delle infermiere volontarie. Ogni locandina è frutto del lavoro che gli studenti, coordinati dalla docente Jolanda Sebastio, hanno realizzato, pensando a slogan e immagini che potessero sensibilizzare alla donazione di alimenti. In mostra, tutte le migliori immagini realizzate. "L’Emporio della Solidarietà si propone di aiutare le famiglie che attraversano un momento non facile – commenta –, è qui che si misura il vero senso di comunità. E il lavoro di sensibilizzazione sicuramente non finisce con questa iniziativa, importante perché nasce dai ragazzi". È speranza degli organizzatori che la collaborazione con le scuole prosegua oltre il singolo progetto, per creare una contaminazione e una sinergia con il territorio. "La didattica deve trasmettere questi valori – afferma Mirco Peruzzi, CRI – anche la Coop, adesso, è più bella".

La raccolta dell’Emporio viene attivata in momenti specifici dell’anno, ma all’interno del negozio è sempre presente un carrello per raccogliere donazioni. "Eravamo in tanti a distribuire generi alimentari alle persone in difficoltà – aggiunge Maria Cristina Brizzi della Caritas –, abbiamo pensato di concentrarci in uno sforzo che possa essere più utile alle famiglie, oltre che più dignitoso". "Questa è un’azione congiunta importante – spiega Piero Grandi della Pubblica Assistenza – che ci vede tutti schierati insieme. Un impegno che non sempre vediamo realizzare".

Il direttore generale del negozio, Paolo Gelli, rivolge un appello alle aziende del territorio, affinché mettano a disposizione dell’Emporio prodotti, soprattutto per l’igiene e la sanificazione. "Vorremmo che ci fosse uno scambio – conclude Inglese – e che questi progetti lasciassero una traccia, contaminassero gli studenti. Questi lavori devono uscire dalle scuole, per aiutarci a pensare e a confrontarci su questi valori". Emanuele Cutsodontis