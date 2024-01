La Gema vuole interrompere la serie negativa. Del Re: "Con Legnano per girare l’interruttore"

In diciassette partite si è capovolto il mondo per Gema Pallacanestro Montecatini e Legnano Knights: un girone fa, prima dell’esordio in campionato per le due compagini, i riflettori erano tutti per la squadra di coach Paolo Piazza, che secondo gli addetti ai lavori avrebbe dovuto ammazzare il campionato, con Gema che sembrava solo la prima di una lunga lista di vittime sacrificali. Il campo ha clamorosamente smentito i pronostici dell’estate, tanto che alla vigilia del match di questa sera alle 20.30 al PalaBorsani di Legnano sono forse i eoni termali ad avere un pizzico di pressione in più sulle spalle, dopo i ko contro Avellino e Desio. Recuperare l’energia e la spensieratezza dei giorni migliori è il primo obiettivo in vista dell’inizio del girone di ritorno per i ragazzi di coach Del Re: "Le ultime due sconfitte non rappresentano affatto un dramma, anzi ci devono servire come stimolo per sgomberare un po’ la mente, ma anche per riprendere condizione e autostima col lavoro quotidiano fatto su più fronti in palestra – commenta il tecnico labronico – In tal senso è stata una settimana di allenamenti ancora una volta svolta spesso in otto, quel che ci conforta è il probabile recupero di Savoldelli, suffragato anche dalla visita di controllo, in vista di un match che resta comunque complicato, contro un’avversaria di grande valore".

Nonostante una prima parte di stagione che definire altalenante è dir poco Legnano resta infatti da annoverare fra le corazzate del Girone A di Serie B. Rispetto al ko di misura rimediato al PalaTerme anche i lombardi hanno cambiato fisionomia, cedendo Gobbato e inserendo Scali da Sant’Antimo ma soprattutto recuperando l’americano Nik Raivio, miglior marcatore del campionato con oltre 20 punti di media: "Legnano è una squadra molto tecnica e con tante soluzioni tattiche in aggiunta, visto che dalla panchina si alzano giocatori del calibro di Casini, Sipala ma anche Fragonara e Ghigo – analizza Del Re - All’andata al debutto in campionato riuscimmo a rimontare dal -17 con un grande finale, stavolta non ci possiamo permettere di avere partenze così negative. Vogliamo girare l’interruttore, difendere come abbiamo saputo spesso fare e soprattutto circolare bene il pallone per coinvolgere meglio tutti e tenere il ritmo alto".

Filippo Palazzoni