"Investire la tassa di soggiorno su sicurezza, decoro ed eventi"

"In attesa della Dmo, Montecatini può consolidare il proprio posizionamento turistico investendo i proventi della tassa di soggiorno per migliorare l’immagine della città". Inizia così l’intervento del presidente di Confcommercio Pistoia-Prato Gianluca Spampani, dedicato al futuro della nostra realtà. "Montecatini è terza in Toscana – prosegue – e trentaseiesima in Italia nell’ultima classifica sul turismo stilata da Istat in relazione all’anno 2023: è una buona notizia. Il territorio si sta riposizionando tramite la sua principale vocazione. Le imminenti festività natalizie possono costituire una ulteriore rampa di lanci. La Dmo è lo strumento che più di altro può accelerare questa dinamica di crescita. Nel deprecare l’atteggiamento di chi, agendo contro l’interesse della città, ne rallenta lo sviluppo, possono intanto essere poste basi solide per un territorio che qualifica sempre di più la propria immagine all’esterno".

Secondo Spampani, questo può essere fatto "investendo i proventi della tassa di soggiorno sugli elementi di decoro, come l’arredo urbano ed il verde pubblico, sulla possibilità di irrobustire la sicurezza e sull’attrazione di eventi che, in attesa della Dmo, forniscano uno slancio ulteriore al turismo".

L’associazione di categoria, in attesa che vengano superati alcuni problemi legati all’esposto presentato dal consigliere di minoranza Edoardo Fanucci (Fanucci Sindaco) alla Corte dei Conti, propone così di puntare su investimenti concreti per rendere più attrattiva l’immagine di Montecatini, dopo le posizioni riguadagnare secondo i dati Istat. E non c’è dubbio che grazie al raddoppio dell’imposta di soggiorno, il Comune si troverà senza dubbio con maggiori risorse economiche per fare scelte del genere, con l’obiettivo primario di realizzare e avviare la Fondazione Turismo-Dmo.

Da. B.