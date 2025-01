In tutto 30 interventi dei vigili del fuoco

La nuova allerta per maltempo e vento forte in tutta la Toscana ha fatto scattare l’emergenza caduta alberi nelle città dove gli interventi di messa in sicurezza sono aumentati del 23,4% lo scorso anno. Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco sono stati impegnati in oltre 30 interventi dovuti alle condizioni meteo. In particolare il vento che ha colpito la nostra provincia ha causata la caduta di piante su sede stradale, il coinvolgimento di linee elettriche e telefoniche e la caduta di tegole e lucernari.