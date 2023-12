Illuminazione rinnovata. Opere per 7mila euro

Prenderà il via la prossima settimana un importante intervento sull’impianto di pubblica illuminazione di viale Marconi. Il progetto si articola in due momenti distinti: uno nei pressi del parcheggio pubblico e l’altro in prossimità di via Galilei e del liceo scientifico "Coluccio Salutati".

"Sul lato nord, nelle vicinanze del del parcheggio in uso a una struttura alberghiera e a quello pubblico – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Alessandro Sartoni – l’intervento è mirato alla riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione esistente, eseguendo opere civili per la realizzazione dell’interramento di un tratto di linea aerea provvisoria posizionata tra gli alberi esistenti da molti anni".

L’altro intervento si concentra invece "di fronte al liceo, sempre sul versante nord del marciapiede, dove verranno finalmente rimossi cinque pali in cemento inutili e in pessimo stato su cui erano collegati in passato i cavi della pubblica illuminazione: per far questo sarà necessario intervenire sull’incrocio con via Galilei dove saranno eseguite le opere civili necessarie per l’interramento del tratto di linea aerea esistente e per la realizzazione della nuova alimentazione elettrica dell’impianto di illuminazione ivi presente".

Saranno rimossi in totale circa 170 metri di cavi di linee aeree vetuste e relative superfetazioni esistenti. L’intera operazione viene eseguita per conto del Comune da Edison Next Government, società che fa parte del gruppo Edison Spa e che da anni è il gestore comunale della pubblica illuminazione. Il costo complessivo dell’intervento è di 7.790,86 euro (più Iva) e i lavori dovrebbero concludersi auspicabilmente entro la fine dell’anno.

RedMont