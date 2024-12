Il primo bilancio di Del Rosso: "Turismo, impianti e verde pubblico. Ecco come cambieremo la città"

"Fare il sindaco è un’avventura stimolante e difficile. Il peso della responsabilità si sente tutti i giorni. Quando sono arrivato in Comune ho trovato una situazione del tutto da riorganizzare. Siamo riusciti a portare avanti progetti importanti e anche per l’inizio del 2025 ci aspettano sfide di non poco conto per il futuro della città". Il sindaco Claudio Del Rosso festeggia oggi i primi sei mesi alla guida di Montecatini. Lo scorso 24 giugno, da candidato civico alla guida di una coalizione composta dal Partito Democratico, dal Movimento Cinque Stelle, e dalla lista civica ’Per Montecatini’, ha vinto il ballottaggio con Luca Baroncini. In occasione della vigilia di Natale, Del Rosso coglie l’occasione per fare un primo bilancio e parlare degli obiettivi per i primi mesi del 2025. E coglie anche l’occasione per fare il punto sui rapporti con le forze politiche che lo sostengono.

Sindaco, come ha trovato la macchina comunale?

"Il personale del Comune di Montecatini, in questo momento, ha 14 posizioni organizzative e nessun dirigente. Abbiamo avviato un processo di riorganizzazione della macrostruttura, in modo da renderla ancora più efficiente a vantaggio di tutti i cittadini".

Tra i vostri primi atti c’è stata anche l’aumento dell’imposta di soggiorno.

"Erano oltre 15 anni che nessuno ci metteva mano e, in questo modo, ci saranno ulteriori risorse per una maggiore cura del verde, una riduzione del degrado, e le risorse necessarie per fare partite la Fondazione Turismo-Dmo. Le maggiori entrate, nel complesso, saranno destinate a un miglioramento dell’immagine e dei progetti per attirare presenze in città".

Le procedure per costituire la Dmo, dopo un avvio molto celere, sembrano essersi fermate. Quando riuscirete a concludere tutto?

"L’esposto presentato alla Corte dei Conti, purtroppo, ha rallentato la costituzione della Dmo. Eravamo partiti velocemente perché avremmo voluto che, subito dopo l’avvio, nel 2025 potesse stabilizzarsi e, l’anno successivo, partire alla grande. Siamo impegnati per fare il più presto possibile".

Il fronte del verde è un tema da sempre delicato a Montecatini. Come vi state muovendo in questo ambito?

"Abbiamo cambiato le modalità di gestione, nell’ottica della nuova procedura di affidamento che si terrà a novembre 2025. Il nostro bando per la sponsorizzazione di aree con piante presenti in città ha trovato un riscontro positivo e questo consentirà di dare un aspetto migliore. In attesa del secondo bando per la vendita dei beni strategici delle Terme, nel quale sono inserite le ultime particelle di pineta e alcune aiole di viale Verdi, stiamo per concludere con le Terme un accordo di affidamento in gestione in comodato gratuito. Altrimenti, avremo pezzi dell’area turistico-termale privi della manutenzione necessaria".

Per quelle che sono le vostre competenze, come procede il dialogo con la società pronta a rilevare l’ex Quisisana, a Montecatini Alto? L’assemblea della Società della Salute il 31 dicembre voterà la convenzione.

"Sono interessati ad aprire i primi padiglioni entro il 2025, e, per quelle che sono le nostre competenze sul caso, stiamo già collaborando in maniera fattiva. La prossima settimana, tra l’altro, la giunta voterà una delibera di indirizzo per allargare il parcheggio di Montecatini Alto già dal prossimo anno. Vorremmo realizzare anche un ascensore con vista panoramica per collegare al paese".

Come procede la situazione degli impianti sportivi?

"I lavori al PalaTerme ci danno qualche preoccupazione, ma siamo fiduciosi di riuscire a portarli a termine. Il finanziamento arrivato dalla Regione ci permetterà di potenziare ancora di più lo stadio comunale Mariotti, mentre i lavori-tampone per la piscina comunale stanno finalmente per partire".

Come vanno i rapporti con le forze di maggioranza?

"A livello regionale devo senza dubbio ringraziare il consigliere del Pd Marco Niccolai, che ha lavorato con impegno per il presidente Eugenio Giani, il portavoce Bernard Dika e il segretario comunale del Pd Moreno Mencarelli. Abbiamo un confronto pressoché quotidiano".

Ci sono rapporti tesi con qualcuno?

"L’opposizione fa il suo mestiere e lo rispetto. Ci sono persone della maggioranza, non presenti in consiglio comunale, che invece cercano di manipolarci. Ho la sensazione che lavorino affinché a Montecatini rimanga tutto com’è, ma io non scherzavo quel giorno al Murialdo, quando dicevo che avrei cambiato le cose. Sono invece molto contento dei rapporti con la nostra lista civica, il gruppo del Pd, e il Movimento Cinque Stelle. Le relazioni sono schiette e dirette. Ci tengo a ringraziare Alessandra De Paola che ha dato il suo supporto, senza alcun secondo fine, dimostrando lealtà e correttezza che raramente si vedono a giro".

Daniele Bernardini