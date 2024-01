Il preside Monti: "Giovani al lavoro"

Riccardo Monti è il dirigente scolastico dell’alberghiero Martini che rappresenta un fiore all’occhiello di Montecatini. Da oltre mezzo secolo la scuola forma professionisti che poi se ne vanno per il mondo a portare il proprio bagaglio di competenze e abilità nel settore enogastronomico e dell’accoglienza. "Per il 2024, restando nello stretto ambito scolastico, mi auguro un buon successo di iscrizioni al Martini – commenta –; siamo convinti della validità e del buon sistema organizzativo della nostra scuola, che prepara al meglio i giovani per l’inserimento nel mondo del lavoro. Nel settore c’è carenza di personale e spero che gli l’istituto Martini, registrando un numero consistente di iscrizioni, possa assecondare la richiesta pressante di occupazione nell’ambito turistico-ricettivo. Le aziende del settore hanno un grande bisogno di professionalità e di giovani da inserire. Se riusciremo a formare un numero alto di giovani per questa professione, allora potremo anche rispondere in maniera positiva alla domanda crescente di lavoratori. Abbiamo quattro settori: enogastronomia, accoglienza, pasticceria e sala bar. Vorrei poter registrare, per ciascuno di questi, un numero elevato di domande al fine di garantire nuova linfa al settore in un’area come la nostra".

Il prossimo anno le scuole pubbliche sono chiamate a una nuova sfida, quella del Pnrr. "Spero che i fondi destinati dal piano nazionale, che la scuola sarà chiamata a spendere, possano essere utilizzati nel modo più proficuo ed efficace possibile. Per la scuola è una svolta, dobbiamo cogliere al meglio questa opportunità".