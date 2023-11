Il mortale sulla provinciale. I chiarimenti

Pubblichiamo di seguito una rettifica dell’articolo uscito sul lo scorso 26 ottobre, riferito all’incidente mortale avvenuto il 4 agosto 2017 e al procedimento penale n. 9312021 a carico di Giacomo Balleri e Renato Ferretti, in seguito all’udienza tenutasi in data 25102023 presso il tribunale di Pistoia. A chiedere la rettifica è Veronica Petri, testimone al processo. Sull’articolo si leggeva: La geometra Veronica Preti (Petri) ha analizzato la questione della barriera di protezione della strada che sarebbe risultata interrotta in un tratto. Secondo la tecnica, tuttavia, quella protezione, se anche fosse stata presente, non sarebbe stata in grado di reggere l’urto della macchina". Petri chiarisce: "Premetto che sono stata convocata quale teste nel citato procedimento penale, in qualità di ex dipendente della provincia di Pistoia avendo nel 2002 effettuato opere di ripristino in somma urgenza di un ponticello, posto a monte del punto in cui la macchina di Lorenzo Cellai uscì di strada. Durante la mia deposizione ho specificato che gli interventi allora eseguiti sulla strada provinciale, mirarono esclusivamente al ripristino dei manufatti danneggiati dall’evento calamitoso. Inoltre alle domande rivoltemi da parte dell’avvocato Ballati difensore del geometra Balleri ed inerenti le barriere stradali, là dove anche il giudice dottor Billet ha ritenuto che le stesse non fossero pertinenti avendo io la sola qualifica di geometra, non ho rilasciato alcuna dichiarazione non avendo competenze tecniche specialistiche su tali dispositivi di protezione stradale".