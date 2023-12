Educatore e stella di TikTok, da Montecatini sbarca a Ciao Darwin

Montecatini Terme, 12 dicembre 2023 – Arriva a "Ciao Darwin" Giovanni Discolo, tiktoker da 500mila follower ed educatore all’alberghiero ’Martini’. Ogni puntata della trasmissione si basa sulla sfida tra due squadre che rappresentano categorie umane antitetiche: l’ultima ha visto sfidarsi lavoratori e influencer. E tra i banchi delle star dei social c’era pure Discolo.

Educatore, mediatore culturale ed esperto di cooperazione internazionale, Discolo affianca nella scuola i docenti di sostegno e attualmente collabora per il secondo anno consecutivo con il ’Martini’. Giovanni ha anche dato il suo contributo nella scrittura di vari libri con autori importanti come Costanza Savini. Attivo sui social, viene definito "l’educatore di Tiktok". Il suo nickname è Gianni Discolo e nei video, che hanno totalizzato ben tre milioni di visualizzazioni, invita i giovani a non arrabbiarsi e a utilizzare "l’arca di Noè", la "melemelinda" e il "rosso di fuoco". Tre espressioni che ormai sono diventate virali tra le centinaia di migliaia di follower che ogni giorno seguono Giovanni. Con oltre 19 milioni di like, Gianni tratta temi come il rispetto, la gentilezza e l’educazione. La sua attività su TikTok gli ha spalancato le porte del piccolo schermo.

"A ’Ciao Darwin’ sono stato chiamato per partecipare alla puntata degli influencer contro i lavoratori – racconta –; nella mia vita ho sempre fatto tutto da solo ed essere arrivato in un canale Mediaset, in prima serata, con milioni di spettatori incollati alla tv, per me rappresenta una incredibile soddisfazione. Sono stato sempre me stesso nella vita e sicuramente questa è la chiave che mi ha aiutato a contare milioni di like sui social e arrivare a Canale 5".

