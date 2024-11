Burini sbaglia sulla sirena: La T Gema ko a Jesi

General Contractor

73

La T Tecnica Gema

72

GENERAL CONTRACTOR : Di emidio 8, Marulli 6, Petrucci 4, Cena 27, Berra 6, Zucca 7, Valentini 6, Bruno 5, Ponziani 4, Nisi ne, Malatesta ne, Carnevale ne. All. Ghizzinardi.

LA T TECNICA GEMA MONTECATINI: Burini 15, Passoni 8, Toscano 9, D’Alessandro 7, Bedin 6, Acunzo 10, Di Pizzo 9, Savoldelli 8, Gattel, Cellerini ne, Albelli ne. All. Del Re.

Arbitri: Lilli e Tommasi.

Parziali: 24-20, 40-34, 58-55.

SUGGE per un solo punto il settimo successo stagionale a La T Tecnica Gema: al PalaTriccoli di Jesi il ferro respinge il tiro della possibile vittoria di Burini e Montecatini viene beffata 73-72 dalla General Contractor.

La cronaca. Jese piazza pronti via un 9-2 di parziale che non irretisce bensì dà la scossa alla truppa montecatinese, abile a restituire il break e impattare a quota 11. L’ingresso dalla panchina di Bruno dà nuova linfa ai marchigiani, che sprintano prima sul 21-16 poi sul 24-18 prima che Di Pizzo da sotto accorci il gap. Nonostante una gestione dei possessi offensivi talvolta approssimativa La T Gema riesce a rosicchiare qualche punto in avvio di secondo periodo grazie ai canestri di Passoni e Savoldelli, la tripla centrale di Toscano è utile per pareggiare i conti e mandare su tutte le furie coach Ghizzinardi, costretto a parlarci su. Si segna col contagocce ma la difesa rossoblù trova il modo di far sbloccare una General Contractor fin lì in confusione, concedendo tre triple aperte consecutive che Cena e Valentini non sbagliano. Jesi, che per un attimo era andata sotto, riprende in mano le redini del match e va al riposo lungo addirittura sul +6 grazie ad un’altra bomba di Cena.

La T Gema scivola per un attimo anche a -8 prima di accorciare sul 42-37, l’ex Petrucci la rispedisce sotto di sette lunghezze ma più che il distacco sono la poca fluidità in attacco e soprattutto l’accumulo di falli a preoccupare Del Re. Non fanno in tempo i termali a mettere insieme un mini-break di 5-0 che arriva il quarto fallo di Toscano ad abbattersi come una mannaia sul match. Hanno il merito di non abbattersi invece gli ospiti, bravi a crederci anche sul 49-41: doppia bomba di Savoldelli, poi schiacciata in contropiede di Acunzo e La T Gema è di nuovo lì (54-51).

Gli uomini di Ghizzinardi non sfruttano a dovere i continui viaggi in lunetta e si ritrovano l’avversaria di nuovo in scia: dopo essersi riportati nuovamente a -1 all’alba del quarto periodo Savoldelli e soci mancano per due volte il sorpasso e vengono puniti da dietro l’arco prima da Cena, poi da Di Emidio e Valentini. Jesi si ritrova nuovamente a +8 (71-63) ma ancora una volta esibisce una gestione discutibile: merito anche de La T Gema, che ha letteralmente sette vite e resta agganciata con le unghie e con i denti alla partita. Burini segna la tripla del -1 a 40“ dalla fine, poi ha in mano la palla per vincerla, che però non entra.

Filippo Palazzoni