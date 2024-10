Assistenza ai disabili, slitta l’incontro

Rimandato l’incontro che era previsto per ieri pomeriggio tra le famiglie dei bambini disabili a cui la Società della Salute della Valdinievole ha tolto o ridotto le ore di assistenza in classe durante l’orario scolastico. Nel frattempo sulla questione, che riguarda tutta la Valdinievole, è intervenuto anche il consigliere Giacomo Melosi con un video a mezzo social, in cui spiega che si è confrontato con il sindaco di Pescia Riccardo Franchi a cui ha chiesto lumi sulla questione. "L’assistenza agli alunni disabili deve essere garantita dalla Asl e dalla Sds – ha detto Melosi – e nonostante le richieste pervenute da alcuni istituti scolastici di avere come sempre 12 ore di assistenza la Sds ne ha garantite solo 8. Questo ha implicato che le scuole hanno dovuto togliere ore con gli educatori agli alunni meno gravi, intendendo per meno gravi, quei bambini che sanno stare seduti in classe senza aiuto, per destinare i fondi per le altre ore ai più gravi. Questa è una cosa che non va assolutamente bene e che ho affrontato con il sindaco. Lui mi ha risposto che ha già parlato con il direttore della Sds Stefano Lomi e che stanno lavorando affinché tutti gli alunni abbiano lo stesso tipo di trattamento e di assistenza. Confido che si trovi velocemente una soluzione perché tutti i nostri ragazzi devono avere lo stesso diritto di assistere alle lezioni in classe".

Arianna Fisicaro