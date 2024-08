Chiusa in bagno, con un cuscino le impedisce di chiedere aiuto: salvata dall’irruzione dei carabinieri

Intervenuti subito sul posto, i carabinieri hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione, sorprendendo un cinquantenne nigeriano chiuso a chiave in bagno con la compagna, anch’essa di origini nigeriane. Sul volto della donna l’aggressore stringeva un cuscino per impedirle di gridare. L’intervento dei militari ha consentito di salvare la donna, che e stata poi condotta al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia per essere sottoposta alle cure necessarie.

Gli approfondimenti hanno fatto emergere una condizione di maltrattamenti a opera del compagno subiti dalla donna che risaliva indietro nel tempo, mai denunciati per timore di ripercussioni. L’uomo è stato pertanto arrestato in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia e posto agli arresti domiciliari in un luogo diverso da quello dove viveva con la vittima, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’incessante azione di contrasto svolta dai carabinieri della Compagnia di Montecatini in Valdinievole per arginare il triste fenomeno delle violenze domestiche, grazie anche alle sempre maggiori segnalazioni da parte dei cittadini e delle vittime ha prodotto, specie nell’ultimo periodo, risultati sempre più positivi e concreti.

La violenza contro le donne rappresenta un importante problema di sanità pubblica, oltre che una violazione dei diritti umani. La violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica e mentale della vittima. Le conseguenze possono determinare per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli. Secondo il rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità ’Valutazione globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi sessuali da parte di un partner intimo o da sconosciuti’, la violenza contro le donne rappresenta «un problema di salute di proporzioni globali enormi».

Da. B.