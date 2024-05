Arena alla Misericordia dialoga con i cittadini

La lista civica ’Una storia nuova’ che sostiene come candidato a sindaco Franco Arena si è presentata nel su della città. L’incontro è avvenuto alla Misericordia. Un confronto con la cittadinanza per la presentazione del programma elettorale, improntato su una vasta strategia di rilancio cittadino. Decoro urbano, servizi al cittadino, assistenza sociale e sicurezza sono stati tra i principali temi stati trattati dialogando con la cittadinanza, con un occhio particolare allo specifico progetto per la zona di Montecatini Sud. La lista, infatti, ha studiato specifiche soluzioni per ogni area del territorio. Dopo l’incontro di ieri con gli abitanti di Montecatini Alto, il 9 aprile i candidati incontreranno quelli di Nievole. "Auspichiamo tra le altre cose – ha detto Mauro Lubrani – la creazione di una nuova scuola media in zona sud, una soluzione può essere l’area ex Kartos. Se ne parla da tempo immemorabile. Ho ritrovato un articolo di 40 anni fa pubblicato sul quotidiano La Nazione. Annunciava il progetto e la costruzione di un nuovo plesso per un investimento di 150 milioni di lire. Se ne parla da allora ed è arrivato davvero il momento di agire". Quesi i nomi della lista di Arena: Carlo Benvenuti, Sandra Magnani, Mauro Lubrani, Sergio Tommei, Vincenzo Testa, Cristina Balducci, Luca Marianantoni, Maria (Mirella) Zaremba, Nara Vescio, Cesare Terranova, Gianmarco Poldaretti, Rachele Zucconi, Massimiliano Menchi, Flavio Bochicchio, Serena Beccari.

Giovanna La Porta