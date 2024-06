’Amore Paranoie’ è il primo disco di Ghendo

Finalmente, il disco. È uscito il primo disco di Emanuele Filizola, in arte Ghendo, l’apprezzato autore musicale, nonché insegnante di canto, di Borgo a Buggiano: si intitola ’Amore Paranoie’ ed evidenzia i due temi alla base del disco: da un lato l’amore per la musica e le persone care, compreso quello passionale, dall’altro le paranoie, la rabbia, la delusione e l’incertezza tipiche del passaggio dalla gioventù alla vita adulta.

L’album, composto da 14 tracce, è un viaggio nell’anima dell’artista, in cui ogni sfaccettatura della vita viene espressa attraverso i testi e le melodie. Il sound di ’Amore Paranoie’ risulta molto vario, spaziando dall’aggressività del rock alla spensieratezza del funky fino ad arrivare alla profondità, venata di malinconia, del cantautorato. I testi e la voce di Ghendo incarnano questa scelta stilistica, mutando insieme al sound proposto.

In questo 2024, Ghendo festeggerà i 30 anni d’età: per questo compleanno speciale, si è regalato il primo disco. Ha esordito come rapper, facendosi notare con i singoli ’Temporale’ e ’Non ci sono’, dal taglio introspettivo. Nel biennio 2021-22 ha sperimentato varie sonorità di derivazione urban nei suoi singoli, mantenendo uno stile malinconico e riflessivo. Nel novembre del 2022 il suo singolo ’Luna’ entra a far parte della compilation Sony #urbanfighters2022, ottenendo un buon successo. Nel 2023 ha pubblicato "Bussola", un brano cantautoriale dalle sonorità latineggianti, con Orangle Records.

Gianluca Barni