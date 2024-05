All’asta Mack Grace Sm, il trottatore da record del Gp di Ferragosto

Ha scritto alcune delle pagine più belle della storia del trotto facendo incetta di gran premi sugli ippodromi di tutta Italia, adesso Mack Grace Sm andrà all’asta per poche migliaia di eurodopo essere stato pignorato al suo proprietario. La triste vicenda del campione mostra l’altra faccia del trotto, quella alle prese con una crisi sempre più profonda. Alcuni appassionati però si stanno mobilitando per acquistare il cavallo, che oggi ha 18 anni, per garantirgli una tranquilla pensione. Mack Grace Sm è stato uno dei cavalli italiani più vincenti di questo secolo. Non a caso nella perizia il Ctu del tribunale civile di Roma che ha disposto l’esecuzione mobiliare lo ha definito "uno dei più qualitativi trottatori italiani del periodo post Varenne". Adesso, come detto, però sarà messo all’asta dall’Istituto vendite giudiziarie di Salerno e Nocera Inferiore, visto che si trova in un allevamento della zona dove funziona come stallone, per poche migliaia di euro, quindicimila, il prezzo di un’utilitaria. Lui che in carriera ha vinto premi per un milione e quasi settecentomila euro. L’asta si svolgerà online, dal 10 al 20 maggio.

Gli appassionati ippici della Valdinievole Mack Grace Sm lo ricordano bene. È stato infatti l’unico trottatore che nella storia del gran premio di Ferragosto ha messo quattro volte il suo nome nell’albo d’oro. Un’impresa fantastica che spiega già il valore di questo campione. Nel suo palmares però troviamo anche il "triplete" nel Lotteria di Napoli, la corsa più importante del nostro trotto, due Campionati d’Europa a Cesena e per quattro volte il Palio dei Comuni di Montegiorgio. In totale in carriera ha disputato 111 corse ottenendo 56 vittorie, (di queste 26 erano corse di gruppo) e 32 piazzamenti. La sua carriera di stallone non è stata però all’altezza della sua fama. Ha avuto 117 eredi, ma nessuno di questi si è messo in particolare evidenza. Tanto che inizialmente il suo tasso di monta era di 4mila euro e poi è sceso a a 1.500. Nessuno però si aspettava un epilogo del genere per un campione che ha raccolto applausi su tutte le piste del nostro Paese.

N. G.