Mantieni carichi tutti i tuoi device: efficienza e stile in un unico dispositivo

Il caricabatterie multipresa VOLTME VITO 75 EzTravel dispone di ben 6 porte e di tanta tecnologia a bordo, così potrai caricare tantissimi prodotti con un unico gadget; è disponibile su Amazon al prezzo di 39,99 euro, con un coupon del 20% applicabile al checkout.

È progettato per chi desidera una ricarica rapida e affidabile per più dispositivi, questo caricatore combina potenza, efficienza e compatibilità universale con tutti i terminali; è in offerta a tempo limitato quindi affrettati.

Caricatore 6 in 1: perfetto se fai molti viaggi o se hai molti prodotti

Grazie alla tecnologia GaN III, il charger in questione riesce ad erogare una potenza totale di 75W, garantendo una ricarica rapida per laptop, smartphone, tablet e altri dispositivi. È perfetto per chi utilizza più dispositivi contemporaneamente e ha bisogno di energia costante e veloce.

Con 3 porte USB-C, 2 porte USB-A e una presa CA, questo caricatore è ideale per alimentare una varietà di dispositivi, dai MacBook agli iPhone, passando per tablet, console portatili e power bank.

La distribuzione intelligente della potenza assicura che ogni device riceva l’energia necessaria senza compromettere le prestazioni.

Compatibile con i protocolli Quick Charge (QC) e Power Delivery (PD), il caricatore offre una ricarica ultraveloce per dispositivi come iPhone, Samsung Galaxy, MacBook Air e altri laptop moderni.

Il design è compatto e leggero, perfetto per essere portato in viaggio o in un pratico zaino da lavoro; nonostante la sua potenza, occupa pochissimo spazio nella borsa, risultando congeniale per chi si sposta frequentemente in città, anche a piedi o con i mezzi pubblici.

Come detto, è dotato di sistemi di protezione avanzati, che prevengono surriscaldamenti, sovraccarichi e cortocircuiti. Puoi ricaricare i tuoi dispositivi con tranquillità, sapendo che sono sempre protetti.

Con un costo speciale di soli 39,99 euro e il coupon del 20% applicabile al checkout, il caricabatterie VOLTME VITO 75 offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile per chi cerca un caricatore potente e versatile.