Cassa speaker Bluetooth Mashall: sconto esagerato del 40%

Marshall Emberton II è uno speaker Bluetooth portatile dal design vintage; è su Amazon al prezzo speciale di 99,99 euro, con un 40% di sconto sul valore di listino.

Con un suono avvolgente a 360 gradi, impermeabilità e fino a 20 ore di autonomia, è il compagno ideale per ogni occasione.

È un best buy senza eguali e senza rivali.

Lo speaker dal suono a 360 gradi per un’esperienza immersiva

La cassa di Marshall offre un suono multidirezionale True Stereophonic, che diffonde l’audio in modo uniforme per un’esperienza d’ascolto coinvolgente, indipendentemente da dove ti trovi rispetto al dispositivo.

I bassi profondi e i dettagli cristallini rendono ogni brano un piacere da ascoltare.

Dotato di Bluetooth 5.1, questo altoparlante assicura una connessione wireless stabile e veloce, con un raggio d’azione fino a 10 metri.

È perfetto per ascoltare musica senza interruzioni da smartphone, tablet o laptop. Grazie all’impermeabilità IPX7, è in grado di resistere a immersioni in acqua fino a 1 metro di profondità per 30 minuti.

Con una batteria che garantisce fino a 20 ore di riproduzione continua, lo speaker Emberton II ti accompagna per tutta la giornata senza necessità di ricarica.

E quando è il momento di ricaricarlo, bastano solo 3 ore per una carica completa.

Ha un’estetica vintage ma è realizzato con materiali innovativi e di alta qualità. Il suo formato compatto e leggero lo rende facile da trasportare ovunque.

Con l’interfaccia intuitiva potrai controllare il volume, cambiare traccia e accendere o spegnere l’altoparlante con pochi click.

Costa pochissimo: lo paghi soltanto 99,99 euro e presenta uno sconto del 40%; lo speaker Marshall Emberton II rappresenta un’opportunità unica per ottenere un altoparlante premium a un prezzo contenuto.

Avrai anche diritto alla consegna celere e gratuita con il servizio di Prime.