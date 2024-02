Massese Buffa dirompente. È il braccio armato apuano

Non smette di stupire Michael Buffa che continua a essere il “braccio armato“ di questa ritrovata Massese. É lui senza dubbio con la sua voracità offensiva a esemplificare al meglio lo spirito famelico della squadra bianconera. Con la doppietta segnata al Fucecchio il ventitreenne attaccante massese ha fatto aggiornare il suo incredibile score sotto rete. Parliamo di 15 gol fatti in 13 gare di campionato che salgono a 17 contando anche i 2 realizzati in Coppa contro il Cecina. Soltanto Lorenzo Sciapi lo sopravanza adesso nella classifica dei marcatori. Il bomber del Perignano di centri ne vanta 17 ma avendo giocato quasi tutte le partite e aiutato dai 5 rigori calciati mentre Buffa ne ha avuto solo uno a disposizione.

Michael è arrivato a metà novembre con la Massese penultima con 9 punti e adesso è terza con 36. É andato in bianco al suo debutto col Tuttocuoio ma dopo ha segnato ininterrottamente per 8 giornate. In bianconero ha già castigato ben 10 delle 14 formazioni del girone. Per far capire meglio l’incidenza di Buffa basta dire che prima del match col Fucecchio il puntero aveva segnato il 72% dei gol della squadra. La percentuale è scesa al 62,5% solo dopo il 6 a 1 di domenica. Adesso Buffa è entrato in diffida e dovrà stare molto attento perché da qui alla fine la Massese, dopo la Pro Livorno se la vedrà con tutte le big: Zenith, Tuttocuoio, Montespertoli, Cuoiopelli, Montecatini e Perignano.

Gianluca Bondielli