L’iniziativa Tanti ragazzi all’incontro con lo psicologo Del Sante Il club azzurro in difesa dei giovani va all’attacco delle discriminazioni

La Sala Rappresentanza del Comune di Carrara ha ospitato il primo di una serie di incontri organizzati dalla Carrarese Calcio per dire no a violenza, bullismo e dipendenze varie e racchiusi nel titolo "A difesa delle nuove generazioni e dall’attacco delle discriminazioni". Il relatore è stato Manuel Del Sante, psicologo e psicoterapeuta specializzato in psicologia dello sport, e a fare gli onori di casa c’era la sindaca Serena Arrighi che nella propria introduzione ha tenuto a ribadire, rivolgendosi alla platea gremita di ragazzi e ragazze, l’importanza e la centralità che deve rivestire il rispetto non solo nella dimensione sportiva ma nel quotidiano di ognuno di noi.

Alla folta rappresentanza maschile ha espresso la necessità di saper convivere civilmente con l’altro sesso senza mettere in atto prevaricazioni, abusi e forme di violenza. In conclusione l’appello accorato è stato rivolto a spingere con coraggio sulla leva della denuncia per tutelare e sensibilizzare rispetto a ogni volgarità dettata da violenza di ogni genere. Per l’occasione è stato mostrato anche un video che riprendeva il discorso del padre di Giulia Cecchettin, la cui morte ha indignato tutta la società civile.