La Robur Massa non si ferma più Anche la Jenco costretta alla resa

Ha preso definitivamente il volo la Robur Massa nel campionato di volley femminile di serie D. Con altre tre vittorie le biancorosse del tecnico Massimo Ramori stanno legittimando il proprio primato nella classifica del girone C. Dopo essersi imposta a Cascina contro la Katinka Travel Casciavola per 3-1, la Robur Massa ha fatto sua anche la seconda trasferta consecutiva a Pontedera contro l’Ambra Cavallini battuta per 3-0. Il capolavoro, però, le massesi lo hanno compiuto sabato scorso quando alla palestra della Bertagnini hanno travolto con un netto 3-0 la Jenco Volley School di Viareggio, che era una delle principali inseguitrici. Adesso in scia rimane soltanto la Pallavolo Follonica che è a 6 punti di distanza ma con una partita in meno. Alla fine della regular season mancano 6 turni e sabato 11 marzo a Massa ci sarà lo scontro diretto contro le livornesi.

Classifica: Robur Massa 48; Pallavolo Follonica 42; Jenco Volley School e Guest Care Volley Rosignano 41; Migliarino Volley 34; Facile Salire Vbc Calci 30; Pallavolo Orsaro 28; Volley Livorno 27; Katinka Travel Casciavola 20; Pediaflù Mvtomei 18; Ospedalieri Volley 17; Ambra Cavallini Pontedera 7; Pallavolo Grosseto 4.