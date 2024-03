Giovanili: gli atleti convocati in preparazione del ’Trofeo Toscana-Memorial Orlandi’. Le rappresentative Allievi e Giovanissimi si radunano sui campi di Fossone e Avenza Il selezionatore della rappresentativa dei Giovanissimi e degli Allievi di Massa Carrara ha reso noti i calciatori convocati per le prossime gare di allenamento e tornei regionali. Le convocazioni riguardano diverse squadre locali e sono finalizzate alla formazione delle squadre partecipanti ai tornei in programma.