Ciclismo. Goodbike Pontremoli in mostra. Presentato l’anno di competizioni

Alla presenza del sindaco Jacopo Ferri nel salone del "Teatro La Rosa", è andata in visione la presentazione delle attività per l’anno 2024 dell’ASD Goodbike Pontremoli. L’illustrazione, della nuova stagione curata sapientemente da Luca Veroni, oltre ad aver registrato la presenza personaggi noti del mondo delle due ruote dello sterrato, ha ricevuto dal primo cittadino di Pontremoli l’accredito dell’amministrazione per la società guidata da Antonio Beschizza, presenti anche il vicesindaco Clara Cavellini e l’assessore Massimo Lecchini. Numerosa la presenza di rappresentanti di varie Associazioni sportive e quelle non presenti sul territorio, molto significativa la presenza della famiglia di Roberto "Hubert" Bellotti indimenticato presidente della Goodbike a cui è intitolata la Granfondo in mountain bike. Il capomacchina Beschizza prendendo la parola e rivolgendo un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor sostenitori della squadra ha stillato un bilancio per quanto fatto dalla società in questo 2023.

Un bilancio altamente positivo che ha visto portare oltre 700 persone a pedalare e camminare a Pontremoli attraverso le manifestazioni organizzate. Due giorni di sport, aggregazione, cultura e gastronomia che hanno piacevolmente riempito la città del Campanone con persone provenienti da ogni zona d’Italia registrando la presenza di una giovane "corridora" arrivata appositamente dalla Regno Unito per partecipare alla camminata sulla via Francigena. Proseguendo nella presentazione si è tolto il velo su quanto la società desidera organizzare nel 2024: attraverso la presentazione di un entusiasta Beschizza sono state confermate entrambe le manifestazioni con delle modifiche significative per quanto riguarda la Granfondo in mountain bike; sarà la Valle del Verde e in particolare la stupenda Foresta del Brattello ad ospitare la terza edizione della Granfondo città di Pontremoli – Memorial Roberto Bellotti, la manifestazione quest’anno sarà proposta con un format leggermente diverso rispetto alle edizioni precedenti, si cercherà infatti di promuovere maggiormente l’aspetto cicloturistico per consentire a chi non pratica agonismo di poter godere della bellezza del territorio.

Confermatissima la Pontremoli Francigena Half Marathon, la camminata podistica non competitiva che vedrà tutti i partecipanti camminare lungo la via Francigena in un contesto davvero unico e magnifico. A questo punto non resta che prendere nota; domenica 28 Aprile 2024 – 3^ Granfondo città di Pontremoli.

Ebal.