Calcio, In prima categoria quinto risultato utile consecutivo per il serricciolo Borghetti: "La squadra non ha mai mollato. Punto prezioso che ci avvicina alla salvezza"

Buon punto per il Serricciolo che in trasferta contro il Corsanico ha concluso il match sull’1-1. "È stata una partita combattuta su un campo al limite della praticabilità – spiega mister Borghetti – sia perché il terreno di gioco era molto disconnesso e sia per le sue ridotte dimensioni. Siamo quindi stati costretti a giocare sulle transizioni e sulle seconde palle. Il primo tempo è stato equilibrato, anche se abbiamo avuto due ottime occasioni non sfruttate a dovere, una con Barattini e l’altra con Forfori che si è ritrovato a tu per tu contro il portiere, ma che purtroppo ha finito per sparargli addosso la palla del possibile 0-1".

"Nella ripresa – prosegue – siamo partiti meglio, ma nel nostro momento migliore il Corsanico ha trovato il gol di testa sugli sviluppi di un cross. Da quel momento in poi i ragazzi sono riusciti a mettere pressione all’avversario, creando diverse potenziali opportunità da gol. Da una di queste Cantoni ha trovato il gol meritato del pareggio. La mia squadra ha continuato a spingere il piede sull’acceleratore, creando altre occasioni con Dell’Amico e Barattini. Il triplice fischio ha, però, sancito il pareggio. Al di là del risultato sono comunque soddisfatto per la prestazione e per quella voglia di non mollare mai che ci ha permesso di conquistare un altro prezioso punto che ci avvicina sempre di più al nostro obiettivo".

Domenica prossima sull’Arcinaso arriverà il Capezzano Pianore, formazione che ha appena spartito la posta in palio nella difficile sfida con la capolista Marginone.

Ilaria Gallione