Benfatto entusiasta "Gruppo magnifico Staff tecnico super"

"E’ stata una gioia incredibile, una soddisfazione immensa. Avevamo strutturato la squadra con l’intenzione di arrivare dove siamo arrivati e grazie al lavoro del ds e degli allenatori (Giovanni Pennucci, Antonio Fiorani e Guglielmo Rossi, ndr) e all’impegno dei ragazzi, abbiamo raggiunto l’obiettivo". C’è soddisfazione nelle parole di Giorgio Benfatto (nella foto), il presidente dei Carrara Basket Legends che hanno conquistato la promozione in Serie D con sei giornate di anticipo.

"E’ stato un bel cammino – continua Benfatto – due sconfitte iniziali, quando ancora mancava l’amalgama e non eravamo coscienti delle nostre potenzialità, e poi siamo venuti fuori. Quando la squadra si è inquadrata, la volontà di fare e di raggiungere il traguardo, la capacità dei ragazzi, ci hanno portato lontano. Mi è piaciuto molto il gruppo, è in grado di evolversi e di migliorarsi, lo zoccolo duro si amalgama con i nuovi arrivati, qui non ci sono prime donne, ma i ragazzi sono tutti a disposizione. Sono ragazzi splendidi, tutti di Carrara, che giocano a basket da tanti anni, che siamo riusciti a non fare allontanare dal parquet, che hanno raggiunto un traguardo. Ma più che di un traguardo si tratta di una opportunità di crescita perché più giochiamo e più miglioriamo e questi ragazzi meritano di continuare a giocare. Questa è la cultura Legends".

ma.mu.