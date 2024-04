Basket Nella “Divisione regionale 2“ Pontremolese rifiorita Affondato il Chiavari

Pol. Pontremolese

57

Aurora Chiavari

49

PONTREMOLESE: Romiti 7, Ulivi 16, Sordi 14, Carlotti Francesco 2, Fenucci 6, Montano 2, Carlotti Gabriele 4, Longinotti 5, Reggiani 1, Filippi, Terzi. All.: Novelli.

AURORA CHIAVARI: Descalzo 8, Callea 20, Fiorelli 7, Devoto, Rindone 1, Bacigalupo 7, Barzè, Tuminello, Provatidis 3, Gaio, Appari 3. All.: Sanguinetti.

Arbitri: Moscatelli e Mondini.

Parziali: 14-16, 15-9, 16-11, 12-13.

PONTREMOLI – Impegnata nel recupero della settima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2 la Pontremolese del sottocanestro monetizza ancora il fattore campo bissando la vittoria di sabato scorso contro il Villaggio Sport rimandando battuto questa volta l’Aurora Chiavari, cenerentola del torneo.

Avvio spento per i gialloblù costretti a inseguire gli avversari scappati subito sul +8 nelle prime battute dl match grazie alle alte percentuali al tiro dalla lunga distanza; solo a fine quarto Carlotti e compagni riescono ad avvicinarsi al quintetto Entelleniano fino al –2 (14-16). Nella seconda frazione il quintetto lunigianese diretto da coach Novelli si riordina, ritrovando ossigeno e determinazione, in contemporanea modificandosi tatticamente nella fase difensiva e, grazie alla forza del collettivo, va negli spogliatoi con un margine utile di 4 lunghezze (29-25).

Al rientro dalla lunga pausa i lunigianesi continuano a dare più continuità alla vorticosa manovra, facendo circolare meglio la palla in attacco e finalizzando con Ulivi e Romiti che chiudono la terza frazione fermando il tabellone luminoso del segna punti sul 45 a 36. Negli ultimi 10’ minuti di gioco il vantaggio sale fino alla doppia cifra, poi l’Aurora rosicchia in parte lo svantaggio fino al 57 a 49 finale. Prossimo appuntamento, venerdì 12 aprile, a Genova nell’insidiosa tana del My Basket B.

Nella foto, la compagine della Polisportiva Pontremolese