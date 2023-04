Andrea Alberti a un passo dal podio Ottima prova per Nina Gulino

L’Atletica Alta Toscana ha partecipato con buoni riscontri con un suo gruppo di atlete e atleti ai campionati nazionali di corsa campestre indetti dal Csi e disputati a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. In una splendida giornata soleggiata sono stati circa 2000 i runners al via complessivamente nelle varie categorie in lizza. L’Alta Toscana alla fine si è piazzata al 18° posto nella classifica per società del settore assoluto su un totale di 112 squadre presenti. Un buon risultato che ha lasciato soddisfatto tutto lo staff tecnico e dirigenziale.

A livello individuale il miglior piazzamento lo ha confezionato il “Biscio“ Andrea Alberti che è arrivato quarto negli Amatori B sfiorando di poco il podio di categoria; più indietro, al decimo posto, si è classificato Davide Lunardini. Nella categoria Amatori A si è fatta valere Nina Gulino che è giunta settima mentre in ambito maschile Daniele Rifredi ha concluso al quattordicesimo posto. Nelle Seniores da segnalare il diciasettesimo posto di Maria Vittoria Botti. Tra i più giovani si sono fatti valere Nicolò Rifredi, sedicesimo tra gli Esordienti 1° anno, e Iris Battelli, ventiquattresima tra le Allieve.