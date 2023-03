Ai Marmi è Carrarese show, travolto il Siena per 3 a 0

Capello in gol di testa

Carrara, 26 marzo 2023 – Tanta Carrarese e pochissimo Siena in un derby toscano dominato dagli apuani. Partono forte gli azzurri di Dal Canto e nei primi minuti sono subito pericolosissimi.

Dopo soli 40 secondi Capello mette Energe davanti al portiere ma Lanni si salva di piede sul tiro del napoletano. Al 4' Capello è lanciato in campo aperto da uno sciagurato retropassaggio di Collodel ma Lanni si immola e respinge col viso. L'impatto è fortissimo e costringerà l'estremo difensore ad uscire all'intervallo per un trauma cranico. Al 9' la Carrarese passa con una bella azione nata dai suoi esterni e finalizzata di testa da Capello dopo un tiro di Grassini respinto dal portiere. Poche tracce del Siena, vicino al pari solo al 44' su tiro deviato di Paloschi sul quale Breza ha un ottimo riflesso. Al 46' un bolide di Schiavi trova ancora pronto Lanni, di nuovo decisivo.

Nella ripresa il Siena entra più voglioso e nei primi minuti spaventa un po' la Carrarese. Con l'ingresso di Bozhanaj mister Dal Canto ridà, però, linfa offensiva alla sua squadra. Al 68' l'albanese parte palla al piede chiede triangolo e scarica su Manni. Sulla respinta del portiere Energe pennella per Capello che tutto solo segna la sua doppietta di testa sul secondo palo. Il punto esclamativo sul match lo mette lo stesso Bozhanaj al 77' che infila l'angolino con un preciso tiro da limite di su assist di Schiavi.



CARRARESE 3

SIENA 0

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, Marino, Imperiale; Grassini, Della Latta (89' Cerretelli), Schiavi (78' Mercati), Palmieri (67' Bozhanaj), Cicconi (78' Coccia); Energe (78' Giannetti), Capello. A disp. Gatti, Satalino, Frey, Castigliani. All. Dal Canto.

SIENA (4-3-2-1): Lanni (46' Manni); Raimo, Crescenzi, Riccardi, Favalli; Castorani (46' Meli), Leone (56' Orlando), Collodel (58'Buglio); Belloni, Disanto; Paloschi. A disp. Berti, Bearzotti, Ciurli, Petrelli, Verduci, De Santis, Picchi, Franco. All. Pagliuca.

Arbitro: Frascaro di Firenze; assistenti Regattieri di Finale Emilia e Landoni di Milano; quarto ufficiale Falleni di Livorno.

Marcatori: 9' e 68' Capello, 77' Bozhanaj.

Note: spettatori 867 per un incasso di 5.344 euro; angoli 5-6; ammoniti Belloni, Meli, Cicconi, Orlando; recupero 3' e 3'.